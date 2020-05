Plasma iperimmune, sperimentazione con i primi 50 donatori

Liguria - La vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale durante la conferenza stampa quotidiana ha sottolineato la necessità di “non abbassare la guardia circa la capacità di reazione del sistema, nel caso in cui si verificasse una ripresa della pandemia che nessuno auspica. Siamo impegnati in prima linea per raccogliere i dati necessari per la permanenza delle regioni nella fase2: è un’azione di sistema nazionale, secondo quanto stabilito nel decreto del ministero della salute che ha indicato i parametri in base ai quali valutare l’andamento della pandemia. Per questo sono fondamentali la precisione e la tempestività nella raccolta dei dati da trasmettere al ministero per il monitoraggio: un lavoro fondamentale che sta compiendo Alisa, per consentire anche alla Liguria di rimanere nella fase2”.



Circa l’utilizzo del plasma iperimmune, la vicepresidente Viale ha sottolineato che “la Liguria c’è e parteciperà alla sperimentazione nazionale”. Su questo è intervenuto anche il direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino: “Abbiamo aderito al protocollo nazionale e ci stiamo attrezzando per fare ‘banking’ del sangue donato in caso di necessità”. In particolare, la dottoressa Vanessa Agostini, responsabile della Strutture regionale di coordinamento delle attività trasfusionali, ha spiegato: “Abbiamo fornito il plasma iperimmune per la somministrazione ad un paziente con il covid ricoverato all’ospedale di Sanremo. La prossima settimana il protocollo sarà sottoposto al vaglio del Comitato etico e inizieremo a contattare i pazienti che si sono offerti di diventare donatori di plasma, una cinquantina ad oggi, per valutare se abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente per garantire la sicurezza di donatore e ricevente. Ci sarà un primo contatto telefonico e quelli ritenuti idonei saranno sottoposti agli esami previsti oltre ad esami sierologici aggiuntivi. Il plasma donato sarà ulteriormente trattato per la disattivazione di eventuali patogeni così da garantire un’ulteriore sicurezza per la successiva somministrazione. L’obiettivo è essere attrezzati per poter trattare eventuali futuri pazienti che dovessero ammalarsi qualora ci fosse una recrudescenza del virus, in modo da poter offrire loro un trattamento che, dai dati preliminari, sembra promettente".