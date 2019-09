Più 'spazio vitale' per la viticoltura ligure, l'impegno del consiglio regionale

Liguria - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 638, presentato da Angelo Vaccarezza (FI), e sottoscritto dal collega di gruppo Claudio Muzio e da Andrea Costa e Gabriele Pisani di Liguria Popolare, che impegna la giunta regionale ad attivarsi affinché possa essere modificato l’art. 63 del Regolamento UE 1308/2013, per introdurre un sistema maggiormente flessibile sulla distribuzione geografica del nuovo impianto di vitigni, in modo che gli Stati membri possano venire incontro alle esigenze delle Regioni, tenendo maggiormente conto delle peculiarità territoriali. Nel documento si ricorda che il Regolamento (UE) prevede che “gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie già “vitata” totale nel loro territorio che – si legge nel documento - si rivela insufficiente per un potenziale sviluppo del terreno impiantato a vite.



“Auspico perciò che l’approvazione dell’ordine del giorno possa servire da

volano per una svolta su questo tema così rilevante per la nostra Regione", ha dichiarato Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia. “Iniziative come queste vanno a sostenere la crescita del settore vitivinicolo e non possono che essere appoggiate e incentivate”, il commento di Andrea Costa e Gabriele Pisani di Liguria popolare.