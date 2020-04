Più di duemila tamponi per le carceri, consegna mascherine al 72 per cento

Liguria - “Oggi in consiglio abbiamo portato provvedimenti importanti ed è il rinvio del bollo auto, che slitta a fine luglio, nella speranza che le cose vadano meglio. Abbiamo stanziato nuovi fondi per l'agricoltura e sul fondo strategico regionale per questa emergenza Covid-19. Siamo tra i primi a ragionare su finanziamenti a fondo perduto. Ci riuniremo anche domani con i tecnici della via ligure per la ripartenza. Ci auguriamo che il governo detti delle linee guida per poter inserire le peculiarità delle regioni”. Lo ha detto Giovanni Toti nel corso del punto serale sul coronavirus che nel punto sanitario ha dichiarato:“Primo dato positivo le terapie intesive scendono. E' un dato straordinariamente positivo ed è il vincolo più forte del sistema sanitario che non è espandibile infinito. Crescono anche i guariti, sono obiettivi importanti. Dati in chiaroscuro, il numero dei decessi è alto dovuto anche alle situazioni pregresse. Le curve di previsione continuano a scendere, un filo meno di quello che ci potevamo attendere è rassicurante che sia sceso sotto le 100 unità (di terapia intensiva, ndr)”.



L'assessore alla Sanità Sonia Viale è intervenuta sui posti letto ospedalieri: “I numeri vanno tenuti sotto controllo. Le nostre Rsa sono al centro dell'attenzione ne abbiamo parlato con i responsabili e infermieri specializzati che andranno nelle residenze per poter garantire la giusta attenzione per gli anziani. Io mi associo alle parole di una lettera dedicata agli operatori degli Rsa: anche io li ringrazio perché continuano a lavorare. Noi non dimentichiamo che ci sono persone attente al loro lavoro e che capiscono che la loro presenza è preziosa. In merito ai test sierologici: in attesa delle scelte del governo i nostri esperti liguri hanno dato indicazioni che daranno contributi importanti. Consentiranno di fare i tamponi in maniera puntuale. Per quanto riguarda le carceri: 2.500 tamponi in tutte le carceri liguri per la popolazione detenuta e per gli agenti”.

Al termine delle consegne saranno almeno cinque milioni di mascherine che Toti ha definito “una cosa mai fatta” nelle altre regioni. Sulla distribuzione e sul punto della nave da crociera Costa Deliziosa ha parlato l'assessore alla Protezione civile Giampedrone: “Costa Deliziosa è arrivata in porto ma le condizioni meteo non permettono l'attracco e il trasferimento della salma verrà fatto domani. Domani sbarcheranno i primi 930 passeggeri con mezzi su gomma. Tutto avverrà in “protezione” per garantire la sicurezza di tutti. Per quanto riguarda le mascherine: il piano di distribuzione, attuato con Poste italiane, è al 72 per cento. Proseguiremo dunque fino al 27 aprile e arriverà l'ultimo milione di mascherine e ne sono altre 10mila in arrivo destinate ai comuni”.