Più Europa e Alleanza civica: "Sorprende che i riformisti non abbiano ancora scelto Massardo"

Liguria - Noi di Più Europa Più La Spezia e di Alleanza civica per la Liguria ci siamo spesi, insieme agli amici di Italia in Comune e del Partito Socialista Italiano per individuare un candidato civico, dal profilo adeguato per competenze, valori di riferimento, rapporti istituzionali, sociali e con il mondo produttivo tale da rappresentare per la Regione un salto di qualità nelle politiche di sviluppo, difesa sociale e ambientale.

Questo profilo lo avevamo individuato nel prof. Aristide Massardo, che già nelle sue prime uscite, ha dimostrato di aderire in pieno ai nostri programmi e ai nostri valori.

Ci sorprende e amareggia che a pochi mesi dal voto attorno a questa persona non si sia ancora riconosciuta quell' ampia coalizione riformista incaricata di governare il cambiamento, ne si sia stati in grado di individuare un’altra figura condivisa.

Ora andrebbe composta la squadra che lo supporterà in questa dura contesa e non disperdere le forze in inutili giochi di potere, in ogni caso vogliamo ricordare di essere fondamentali in questa battaglia.

Se a livello nazionale non abbiamo mai avuto esitazioni a lavorare e fare il tifo per la nascita di un polo riformista che si sottragga all’ agghiacciante bipolarismo sovranismo/populismo, abbiamo sempre esortato le forze del centro sinistra, della nostra regione, ad unirsi per vincere le elezioni e proporre un modello di sviluppo alternativo a quello della destra che si è dimostrata inconcludente.

Siamo sempre stati per l’ unita delle forze del centro sinistra e oggi non accetteremo progetti egemonici in quello che, a torto o a ragione, si definisce polo riformista.

Come abbiamo già avuto modo di dire, ad oggi l‘atto politicamente più significativo per la costruzione di un polo riformista, è stato compiuto alla Spezia con l’inaugurazione della nostra sede comune.

Non c’è più tempo per giochi e giochini di chi molto probabilmente non crede nelle possibilità di vittoria e pensa solo ai propri posizionamenti.



Il coordinamento Gruppo Più Europa Più La Spezia

Il direttivo Alleanza civica per la Liguria