Più Europa: "Toti, Rixi e Bucci ininfluenti, ora la Gronda sia priorità del governo"

Liguria - PIU' EUROPA LIGURIA: TOTI, RIXI E BUCCI ININFLUENTI, ORA LA GRONDA DI GENOVA PRIORITÀ DEL NUOVO ESECUTIVO.



"La bocciatura della Gronda da parte del MIT - dichiarano Marco Ferraro ed Antonello Barbieri, membri dell'assemblea nazionale di Piu' Europa? ?- dimostrerebbe semplicemente malafede (aldilà della evidente illegittimità dell’analisi costi benefici dopo che il progetto definitivo è approvato). Un’opera che ha subito un livello di condivisione territoriale senza precedenti (unica passata per il dibattito pubblico), è stata approvata dalla Commissione europea come opera fondamentale per il traffico portuale (decisione 2435/2018) e consentirà di abbassare le emissioni in città spostando il traffico pesante e decongestionando il porto di Genova. Inoltre 1 miliardo di costo già sostenuto, almeno 1 miliardo di risarcimento al concessionario e chissà quante pretese di terzi. Chi firma il blocco (o chi non firma il progetto esecutivo) si prepari alla verifica della Corte dei Conti per i soldi buttati via. Ma soprattutto si prepari a rispondere a chi chiederà conto della ragione per la quale il porto di Genova non riesce a smaltire il traffico pesante, del perché i livelli di inquinamento della città rimangono altissimi e della perdurante marginalità della logistica italiana verso l’Europa centrale. Per non parlare delle realizzazioni collegate alla gronda,? le? cosiddette "opere ancellari"? oltre un miliardo di euro già finanziato,? tra le quali spicca il tunnel sotto il porto, una vera rivoluzione per la città di Genova. La realizzazione della gronda, proseguono i rappresentanti di Piu' Europa, deve ora entrare a pieno titolo nell'elenco delle grandi opere che il nuovo Governo dovrà realizzare, visto che? Toti, Bucci ed il dimissionato Rixi non hanno avuto la forza ne l'autorevolezza di pretenderlo dal Governo loro amico, , troppo impegnati, evidentemente , nelle alchimie politiche e nei giochi di potere,? ? per preoccuparsi del bene dei cittadini e dei nostri territori.? ? Per loro molto meglio un red carpet subito di? un'opera che sarà ultimata in 10 anni".