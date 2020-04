Pisani (Liguria popolare): "Risposte concrete per le famiglie"

Liguria - “Le famiglie sono preoccupate per la fase 2”: il consigliere regionale di Liguria Popolare Gabriele Pisani segnala i timori dei genitori per la gestione della Fase 2, dopo che lui stesso nel corso dell’ultimo consiglio regionale si è fatto portavoce di molte richieste ed esigenze intercettate tra i cittadini. Proprio per questo aveva presentato - come primo firmatario - un ordine del giorno per impegnare la Giunta a individuare sostegni alle famiglie nella programmazione della fase 2 ricevendo pieno sostegno da parte degli assessori Cavo e Viale e votato all’unanimità dal consiglio.



“La Regione sta facendo la sua parte, ma da sola non può risolvere tutte le problematiche – ribadisce Pisani - e al momento dal Governo ci sono stati pochi segnali, mi chiedo quindi come si faccia a ripartire se le esigenze della famiglie (e quindi anche di persone che lavorano) non vengono prese in considerazione”.



“L’emergenza sanitaria ha come conseguenza quella economica, ma non solo – ribadisce il consigliere regionale di Liguria Popolare – basti pensare alle fragilità sociali che verranno ancora di più acuite da questa situazione. Trovo di fondamentale importanza trovare risposte concrete per tutte quei genitori che nel corso dei prossimi mesi torneranno a lavorare e dovranno anche trovare soluzioni per la gestione dei figli, venendo a mancare i tradizionali servizi di accudimento”.



“I bambini sono il nostro futuro e in questi mesi sono già stati chiamati a un grande sforzo civico stando a casa, vanno programmate risposte anche per loro, perché solo così si potrà realmente ripartire”, conclude il consigliere regionale di Liguria Popolare Gabriele Pisan