Pillola, condom e circoncisione rituale? Gratuiti

Liguria - La sfera dell'intimità avrà ampio spazio in occasione del consiglio regionale in programma domani e martedì. Lo avrà nella misura in cui tale ambito assume una rilevanza pubblica, con ripercussioni sul tessuto sociale. Tra le varie mozioni all'ordine del giorno ce n'è una, firmata dallo spezzino Battistini e dal collega di Italia in Comune Gianni Pastorino, che punta ai riflettori sul tema della contraccezione. Partendo da dati decisamente chiari: “In Europa circa il 44 per cento delle gravidanze non sono pianificate e di queste circa il 50 per cento termina con un’interruzione di gravidanza. I contraccettivi sono utilizzati da poco più del 69 per cento delle donne europee di età compresa tra i 15 e i 49 anni, sposate o conviventi ,mentre in Italia l'accesso ai contraccettivi riguarda solo il 55.8 per cento della popolazione. In Paesi come il Belgio, Francia e Regno Unito è costituito un regime generale di rimborso di una vasta gamma di forniture contraccettive mentre in Italia il costo dei contraccettivi è aumentato, ad esempio le pillole di fascia A sono passate in fascia C, ovvero non rimborsabili dal Sistema sanitario nazionale”. È per ragioni come queste che il documento intende – sperando di ottenere i voti necessari – impegnare il presidente Toti e l'assessore alla sanità Viale a potenziare, in collaborazione con le Asl,l’attività di educazione alla contraccezione nelle scuole e nei consultori pubblici e convenzionati come metodo di prevenzione sia nei confronti di malattie sessualmente trasmissibili che di interruzioni volontarie di gravidanza. Inoltre si chiede l'impegno dei vertici regionali a dare indicazioni operative alle Aziende sanitarie locali in modo che offrano gratuitamente contraccettivi opportuni nei consultori pubblici e/o convenzionati per ragazzi e ragazze sotto i 25 anni e per donne tra i 25 e i 45 anni “nei casi di post intervento per interruzione di gravidanza (entro 24 mesi) con esenzione E02 (disoccupazione) e nei casi di post parto (entro 12 mesi) con esenzione E02 (disoccupazione)”, come si legge nell'impegnativa del documento. Un'iniziativa, quella di Battistini e Pastorino, che certo va in controtendenza rispetto a una generalizzata 'riscoperta' da parte della politica, non solo a destra, della 'battaglia' demografica.



Nel programma del consiglio c'è anche una mozione sulla circoncisione terapeutica. Il documento, presentato da esponenti di Pd e Italia Viva quando ancora erano sotto la comune egida Dem, cerca l'impegno del governo regionali affinché in Liguria la circoncisione sia gratuita non solo, com'è adesso, per ragioni terapeutiche, ma anche per motivi religiosi o culturali (di pensi alle religioni islamica ed ebraica). “Escludere la circoncisione per motivi religiosi o culturali dai livelli essenziali di assistenza – spiegano i consiglieri, tra cui lo spezzino Michelucci, attuale capogruppo dei renziani in consiglio regionale - incoraggia pratiche clandestine e illegali, mettendo a rischio la salute individuale e quella collettiva. La Regione Toscana sin dal 2002 ha inserito gli interventi di circoncisione nei livelli essenziali di assistenza e su richiesta, viene praticata gratuitamente nelle strutture ospedaliere constatando che dal 2010 al 2018 ha riguardato solo circa 500 bambini e ragazzi, tra l'altro per la maggior parte italiani, con scarsa incidenza sui conti della sanità. La Società italiana di pediatria attraverso le sedi regionali ha svolto un monitoraggio nelle regioni e ha dichiarato che, a parte la Toscana, in altre regioni c’è un ticket che va da 250 a 1500 euro, quindi spesso superiore alle possibilità di una famiglia disagiata”.