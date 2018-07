Piano over 40, dibattito in consiglio regionale

Liguria - In consiglio regionale Giovanni Lunardon (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo Sergio Rossetti, Luca Garibaldi e Valter Ferrando, in cui ha chiesto quanti progetti del Piano Over 40 sono stati finora attivati, le risorse stanziate, le persone coinvolte e gli inserimenti lavorativi ottenuti. Il consigliere ha chiesto, inoltre, di proseguire nell’attuazione del Piano e garantire soluzioni all’emergenza occupazionale. Lunardon ha ricordato che il Piano “Over 40”, “Percorsi occupazionali per l’inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni” , conta su finanziamenti per 6 milioni e 400 mila euro per realizzare percorsi occupazionali per l’inserimento lavorativo, su altri 3 milioni per bonus alle imprese destinatarie dei percorsi occupazionali per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di età”

L’assessore alle politiche attive per l’occupazione Gianni Berrino ha ricordato che il Piano è partito nel giugno 2017 e fino al 30 giugno scorso sono state prese in carico 1826 persone nei quattro settori previsti. Oltre alle 60 persone inserite in azienda tramite la misura di accompagnamento al lavoro (quarto settore)– ha aggiunto - si registrano ulteriori 234 avviamenti al lavoro di utenti che hanno usufruito di almeno una delle misure del programma per un totale di 303 persone che sono rientrate nel mondo del lavoro. Dieci imprese - ha detto - hanno fatto richiesta dell’incentivo previsto per l’assunzione di over 40. Berrino ha quindi illustrato le nuove iniziative per incentivare l’assunzione di over 40. Per le azioni di politica del lavoro a favore dei destinatari del programma sono destinati per il primo anno 3 milioni di euro mentre per gli incentivi all’assunzione sono stati destinati 2 milioni 800 mila euro