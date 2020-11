Piana (Lega): "Flat tax per le attività site in zona montana"

Liguria - “A seguito delle ondate pandemiche legate al Covid-19 molte piccole e medie attività dell’entroterra ligure rischiano di chiudere e lasciare intere porzioni di territorio senza esercizi commerciali e imprese.



Pertanto, in Liguria bisogna affrontare anche il tema della ‘fiscalità di vantaggio’ nelle zone montane prevedendo, ad esempio, la ‘Flat tax' in queste aree, sistemi di agevolazioni per l’apertura di un’attività e snellimento della burocrazia.



Occorre garantire al nostro entroterra opportunità di sviluppo al pari di quelle assicurate nelle zone urbane, attraverso l’individuazione delle apposite agevolazioni fiscali che incentivino le attività imprenditoriali”.



Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Alessio Piana (Lega) che in tal senso ha presentato un ordine del giorno.



“Con questo documento - ha spiegato Piana - intendiamo impegnare la giunta regionale ad avviare un percorso per l’individuazione di sgravi fiscali e burocratici nelle zone del nostro entroterra, anche attraverso il coinvolgimento dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), Unione nazionale Comuni montani Comunità enti montani (Uncem) e amministratori locali.



Inoltre, chiediamo di intervenire nei confronti del Governo affinché a livello nazionale il tema dell’entroterra e della lotta allo spopolamento delle aree interne torni a essere una priorità del Paese”.





