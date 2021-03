Piana: "Api hanno importante funzione ambientale, soprattutto per biodiversità"

Liguria - “Le api hanno un’importante funzione ambientale, soprattutto per il mantenimento della biodiversità. Il concorso Mieli dei Parchi della Liguria per la valorizzazione della tradizione apistica e delle Aree Protette va in questa direzione. Come Regione Liguria condividiamo la premiazione del concorso 2020 arrivato al termine dopo diversi stop & go causa pandemia, con le analisi organolettiche effettuate il 14 febbraio al Parco di Portofino e l'evento odierno abbinato alle tavole rotonde sull’apiterapia, sul monitoraggio delle aree naturalistiche e sull’evoluzione dell’apicoltura. Supportiamo la prossima edizione, che avrà inizio con la raccolta dei campioni a breve, e vedrà protagonista il Parco di Piana Crixia, auspicando di realizzare una premiazione di persona”. Lo dichiara Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura e ai Parchi nell’intervento odierno al concorso “Mieli dei Parchi della Liguria 2020” che vede la collaborazione tra la Regione Liguria e i Parchi Naturali Regionali delle Alpi liguri, dell’Antola, dell’Aveto, del Beigua, di Montemarcello-Magra-Vara, di Piana Crixia, di Portofino e del Parco Nazionale delle Cinque Terre.