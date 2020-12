Pesca e acquacultura, Viviani: "Canoni demaniali restano quintuplicati, grave Governo"

Liguria - "Pacco di fine anno per Pesca e acquacultura italiana. I costi dei canoni demaniali - quintuplicati con il decreto Agosto - non sono stati affatto ridimensionati. Nessun intervento in legge di Bilancio per evitare che nel 2021 questi settori debbano fare i conti anche con questo ulteriore salasso. Un atteggiamento schizofrenico, quello del governo Conte, che con una mano dà ma con l'altra toglie. Se da una parte è stato infatti possibile estendere la cassa integrazione Cisoa alla pesca professionale - grazie all'emendamento della Lega approvato in legge di Bilancio - dall'altra le imprese ittiche saranno vessate dai canoni demaniali restando ancora in attesa degli aiuti economici stanziati ma non ancora arrivati". Così il deputato Lorenzo Viviani, capo dipartimento Pesca della Lega.