Peracchini e Gagliardi: "Paita pensi al perché non è stata votata"

Liguria - Su quanto affermato da Raffaella Paita a seguito della Commissione bilancio della Regione Liguria, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini con delega al Bilancio e la vicesindaca Gagliardi con delega al Patrimonio, affermano congiuntamente quanto segue. "La consigliera di minoranza in Regione Liguria Raffaella Paita non si deve affatto preoccupare né delle risorse finanziate dalla Regione né dei nostri uffici comunali. Diversamente, dovrebbe preoccuparsi di spiegare ai liguri e agli spezzini perché ha deciso, insieme al suo partito, di non votare l’arrivo di quelle importanti risorse sul nostro territorio per consentirne lo sviluppo e la crescita. Per fortuna della città, la commissione bilancio della Regione li ha approvati e sarà nostra cura, insieme agli uffici di Palazzo Civico, investirli al meglio per il futuro della Spezia, a differenza di quanto è stato drammaticamente fatto in passato con la giunta Federici.”