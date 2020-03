Per il dopo virus Toti pensa al boom: "Stop ricorsi al Tar. E serve credito gigantesco"

Liguria - Il presidente regionale Giovanni Toti lancia per tempo uno sguardo al post pandemia da coronavirus. “Pensiamo a un pendolo – scrive -. Per sconfiggere il virus abbiamo introdotto regole rigide che limitano le libertà di ciascuno e chiudono il sistema economico. Giusto. Per la prima volta in queste ore i numeri ci danno qualche speranza. Dunque, appena avremo vinto sul coronavirus, il pendolo dovrà oscillare dall’altra parte: per ripartire serve libertà assoluta. Bisogna tornare alle regole che fecero grande il nostro Paese negli anni ‘50 e ‘60, quelli del Boom economico”. Insomma, una quasi deregulation per ripartire. Del resto il gov non è l'unico che in questi giorni sta guardando al post coronavirus – un momento che, purtroppo, al momento attuale non pare esattamente dietro l'angolo -, chi immaginando una ristrutturazione dell'economia e della società in chiave solidaristica, chi, come il numero uno della Regione, un piede a tavoletta sulla (ri)crescita.



“Ha ragione da vendere Draghi – continua Toti -: serve debito per finanziare gli investimenti pubblici e il credito alle imprese. Ma servono soprattutto regole che consentano di spendere quei soldi. Dunque: lavori pubblici affidati direttamente o con gare brevi e semplici dalle pubbliche amministrazioni. Nessuna possibilità di ricorso al Tar, nessuna autorizzazione per aprire negozi (ovviamente non nel senso di non autorizzare aperture, ma di eliminare un passaggio burocratico, ndr) e imprese di ogni genere, semplificazione massima di ogni contratto di lavoro, gigantesco credito alle aziende che vogliono investire, procedure urbanistiche ridotte all’osso. E la speranza che nel nostro Paese torni lo spirito di quei tempi, quello che faceva dire al leader della Cgil dell’epoca, Di Vittorio: 'Prima costruiamo le fabbriche, poi le case'. Quello che faceva degli imprenditori uomini capaci di investire, rischiare. E della classe politica una classe dirigente, capace del coraggio di scegliere e decidere”. Un richiamo ai sindacati che poi il gov ha adoperato anche nella conferenza stampa di giornata sui numeir della pandemia, chiedendo alle sigle pieno appoggio nella richiesta al governo di liberare i cantieri contro il dissesto idrogeologico dal blocco imposto dall'ultimo decreto presidenziale e dall'interpretazione di questo da parte del ministero dello sviluppo econonomico.