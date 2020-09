Liguria - "Ferruccio Sansa è la persona giusta per portare in Liguria il grande piano europeo e dare quella spinta di cui la regione ha bisogno per il suo futuro". Lo ha detto Romano Prodi in un videomessaggio di sostegno al candidato presidente della Regione Liguria.

Questo il link: https://we.tl/t-L7bwfSJlSV