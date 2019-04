Pendolari e posti a sedere, Michelucci chiama Berrino

Liguria - Ieri in consiglio regionale il consigliere Juri Michelucci (Pd) ha chiesto alla giunta, attraverso un’interrogazione, di risolvere il disagio dei pendolari sul treno Frecciabianca, prevedendo un numero di posti non soggetti a prenotazione o, come avviene sui treni ad Alta Velocità, che nel momento dell’acquisto dell’abbonamento va prenotato anche il posto a sedere. Michelucci ha rilevato che la prenotazione dei posti sul Frecciabianca attribuisce ai passeggeri con posto prenotato la priorità a sedersi e molti pendolari sono costretti a restare in piedi per grande parte del viaggio. Secondo il consigliere un numero di sedili non soggetti a prenotazione potrebbe rendere meno impari il trattamento dei diversi viaggiatori.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha risposto spiegando che il contratto stipulato con Trenitalia non ha competenza sui servizi di Freccia Bianca, Rossa e Argento. «La Carta Tutto Treno Liguria, prevista nel Contratto – ha aggiunto – permette ai possessori di abbonamenti mensili o annuali a tariffa regionale di utilizzare Freccia Bianca, EsCity e InterCity. Il pendolare – ha aggiunto - può prenotare il posto acquistando un Carnet di 20 prenotazioni per abbonati»