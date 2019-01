Pedaggi, Pastorino (Leu): "Salvatore prenda camomilla e legga risposte suo ministro"

Liguria - "Dopo aver collezionato una serie di figuracce sulla pelle dei genovesi, il Movimento 5 Stelle è visibilmente nervoso. La capogruppo alla Regione Liguria, Alice Salvatore, ha risposto con foga alla mia denuncia dei rincari dei pedaggi autostradali in Liguria, cercando come al solito di sollevare un polverone per nascondere la verità. Peccato, però, che i dati degli aumenti siano stati forniti dal ministero guidato da Toninelli, attraverso il sottosegretario Dell'Orco, nel corso di un question time in commissione alla Camera. La capogruppo Salvatore abbia almeno la pazienza di sfogliare qualche documento e leggere le fonti delle informazioni prima di dichiarare stupidaggini. Altrimenti si diffondono davvero delle fake news".



Lo dichiara il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.



"Nel suo stato di totale confusione sulle mie posizioni politiche - aggiunge Pastorino - la capogruppo del M5S lancia poi anatemi e attacchi sconclusionati. Ma dovrebbe sapere che io sono uscito dal Pd in disaccordo con le politiche dell'esecutivo. Anche in questo caso basterebbe informarsi prima di accusare. Le consiglio, insomma, una buona camomilla, magari mentre si mette alla ricerca delle notizie corrette"