Pd quasi doppiato dal centrodestra, le previsioni di Toti

La schedina del presidente della Regione Liguria a 'Un giorno da pecora'.

Liguria - Centrodestra tra il 38 e il 40 per cento. Pd e alleati tra il 22 e il 24. Liberi e Uguali al 4 per cento. Movimento cinque stelle tra il 25 e il 27 per cento. Questa la schedina elettorale compilata da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a 'Un giorno da pecora', colonna del palinsesto di Radio Uno. Ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro (vedi QUI per saperne di più), il presidente ha confermato di voler correre per un secondo mandato. "E dopo il 2025 magari tornerò a fare il giornalista. Non si può dopo la politica? Perché no, pensiamo a Michele Santoro o a Lilli Gruber", ha detto.



Sulla rielezione a presidente regionale nel 2020 Toti ha ricevuto segnali confortanti dalle previsioni del Mago Otelma. Nel corso della puntata è intervenuto telefonicamente, tra i tanti, il Pd Francesco Boccia, dichiarando che "non è tabù per il Partito democratico immaginare di confrontarsi con il Movimento cinque stelle".