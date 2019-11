Pd ligure in piazza con edili e vigili del fuoco

Liguria - Oggi il Partito Democratico – in piazza erano presenti i capigruppo regionale e comunale Giovanni Lunardon e Cristina Lodi – ha partecipato alla manifestazione degli edili e dei vigili del fuoco.

"Il Pd - affermano - è vicino alle istanze di questi due comparti: gli edili scontano una forte crisi soprattutto nel nostro territorio, i vigili del fuoco sono impegnati quotidianamente e a rischio della propria vita a garantire la sicurezza dei cittadini, nonostante un trattamento economico inadeguato, mezzi vetusti e carenza di personale. Condividiamo la piattaforma degli edili tesa a sbloccare le grandi opere e continueremo a batterci affinché questo accada, a partire dalla Gronda. Apprendiamo con soddisfazione due buone notizie: la prima è che il Ministro De Micheli ha nominato il Commissario straordinario al Terzo Valico e al nodo di Genova, nella persona dell’alto dirigente della Presidenza del Consiglio, Calogero Mauceri. La ringraziamo per aver raccolto l’appello lanciato a più riprese dalla comunità economica e istituzionale ligure e ci auguriamo che, a questo punto, possano riprendere quanto prima i lavori del nodo. La seconda notizia sono due emendamenti presentati dal PD in Senato: il primo (firmatari Pinotti, Vattuone, Parrini) per l’incremento del fondo retribuzioni dei vigili del fuoco (aumentando da 25 a 70 milioni lo stanziamento); il secondo (firmato da Vattuone, Pinotti, Parrini) per aumentare il piano assunzioni di mille unità nel prossimo triennio. Ci batteremo a tutti a livelli perché questi due emendamenti arrivino in fondo alla sessione di Bilancio. Quanto alla Regione, anziché continuare a fare propaganda politica contro il Governo sarebbe bene che facesse il suo. Esiste un protocollo d’intesa firmato da sindacati degli edili, Consorzio per Genova e dal Commissario alle ricostruzione Bucci, che impegna ad assumere manodopera locale nel cantiere del ponte. Non sta avvenendo. Se la Regione vuole fare qualcosa oltre a scrivere comunicati solleciti il Commissario Bucci a dare attuazione al quel protocollo senza ulteriori indugi".