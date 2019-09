Pd e Rete a sinistra: "Noi in aula, Toti a Roma a sventolare le bandiere di Cambiamo!"

Liguria - Prendiamo atto della risposta astiosa e piccata del presidente Toti, in merito alle nostre osservazioni sulla sua assenza odierna in Consiglio Regionale per “motivi istituzionali” tutt’altro che precisati, prima, e chiariti poi. Comprendiamo che dia fastidio essere punti sul vivo. Il tema non è, caro presidente, se la sua assenza sia segnalata o meno. Il tema è che la sua assenza non sembra motivata da impegni istituzionali, legittimi, bensì da interessi personali legati alle sue mire politiche.

Noi la vediamo così: nel giorno in cui si riunisce l’assemblea che rappresenta tutti i liguri, il presidente della regione preferisce stare a Roma a fare propaganda e a sventolare le bandiere di “Cambiamo”, il suo nuovo movimento politico. Confermando, ancora una volta, che della Liguria gli interessa poco, perché il suo orizzonte è altrove. L’ambizione personale lo spinge nella Capitale, mentre la Liguria è soltanto un ripiego mal digerito.

Ce lo venga a raccontare in consiglio regionale in cosa consiste “Cambiamo”. Un progetto che, abbandonando il campo dei moderati, abbraccia per convenienza il sovranismo salviniano e la destra radicale. Crediamo che in molti (a cominciare da Forza Italia) sarebbero curiosi di saperne di più.



Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.

Gianni Pastorino, capogruppo Rete a Sinistra – Liberamente Liguria.