Pd e Lega assieme per non ridurre la caccia alle specie migratorie

Liguria - Oggi è stato presentato in terza commissione dall’assessore Mai il calendario venatorio per la stagione 2018-2019. Un calendario molto simile a quelli del 2016 e del 2017, che anzi apporta per alcune specie ulteriori piccole limitazioni. Il consigliere regionale del Partito Democratico Valter Ferrando ha presentato una serie di emendamenti, così come il consigliere della Lega De Paoli. “I miei emendamenti – spiega Ferrando – servono a rafforzare le ragioni contenute nelle premesse del calendario venatorio, soprattutto per quel che riguarda il mantenimento dei due giorni aggiuntivi di caccia da appostamento fisso per migratoria previsti a ottobre e novembre. Ispra, infatti – aggiunge Ferrando – aveva chiesto che le giornate aggiuntive fossero ridotte a una. Oltre ai dati nazionali ed europei, la Regione Liguria, grazie a un lungo lavoro fatto nel corso degli anni con l’Università di Genova, può contare anche su alcuni dati molto precisi e aggiornati che dimostrano invece come la chiusura di una giornata aggiuntiva non sia necessaria. Quindi – conclude Ferrando – è giusto che il calendario venatorio preveda il mantenimento di due giornate in più di caccia. Grazie all’utilizzo di questi dati scientifici, negli ultimi anni, il calendario venatorio non è stato impugnato al Tar”.