Pd bastonato anche nell'Emilia di Orlando

Liguria - Il collegio plurinominale per la Camera 'Emilia Romagna 4', che vede l'ex ministro Andrea Orlando, spezzino, come capolista del Pd, vede il centrosinistra soccombere al cospetto del centrodestra: 36 per cento a 29 per cento, grossomodo, con poche sezioni ancora da scrutinare. Cinque Stelle al 27 per cento. Il ministro dovrebbe farcela, essendo il primo della lista della seconda forza. In generale, i dati relativi al proporzionale CdS ve li darà nelle prossime ore: il calcolo è laborioso, serve un po' di tempo.