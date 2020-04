Pd: "Toti promette aiuti alle famiglie ma stanzia fondi insufficienti". Viale: "Erogazioni in base a risorse disponibili"

Liguria - "Con asili e scuole chiuse, con i nonni sottoposti, come tutti, alle misure di distanziamento sociale e con molti genitori che vanno comunque a lavorare o si avviano a riprendere la propria attività nelle prossime settimane, il problema dell'accudimento dei bambini è uno degli effetti collaterali dell'emergenza sanitaria in corso. La Giunta regionale, a inizio marzo, ha promosso un bando per un contributo una tantum finalizzato a questo scopo, con importo di 500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro e di importo di 300 euro per i nuclei con ISEE tra 20.000 e 50.000 euro. Un'opportunità che hanno pensato di cogliere diverse migliaia di famiglie liguri. Peccato però che oggi, a bando chiuso, i genitori che chiedono informazioni a Filse (che lo ha gestito) si sentono rispondere che, in base alle risorse stanziate dalla Giunta regionale, potranno ricevere il contributo soltanto i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 7.000 euro". Così il Pd ligure attacca la giunta e chiede conto: "Sia chiaro: in assenza di ulteriori risorse è sacrosanto privilegiare le famiglie più bisognose, e tra il non far nulla e aiutare le fasce più deboli è senza ombra di dubbio più auspicabile la seconda opzione. Ma allora non sarebbe stato più serio, sapendo di avere a disposizione una cifra modesta, non sbandierare l'iniziativa come un bonus disponibile per tutte le famiglie con ISEE inferiore ai 50.000 euro ed evitare così di prendere in giro migliaia e migliaia di liguri a cui è stato fatto credere di poter accedere al contributo?"



“Con il bando per il contributo una tantum per l’accudimento dei figli abbiamo fatto emergere un bisogno che interessa 15mila famiglie solo in Liguria. Un problema, quello dei bambini e ragazzi, che è stato ed è ancora completamente ignorato dal governo di cui il Pd fa parte. Anziché criticare la Giunta, il Pd si adoperi per un aumento delle risorse per il sostegno alle famiglie, così da poter andare incontro alle loro esigenze. Come Regione abbiamo fatto la nostra parte”. Così la vicepresidente e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale risponde al Partito Democratico. “Per quanto ci riguarda – aggiunge Viale - abbiamo sempre dichiarato che il contributo sarebbe stato erogato in base alle risorse disponibili: abbiamo dirottato sul bando a più riprese oltre 1 milione e 800mila euro complessivi che, nell’immediato, saranno erogati a circa 3.800 famiglie, partendo ovviamente da quelle con l’Isee più basso e quindi in maggiore difficoltà economica. La graduatoria predisposta da Filse rimane aperta”, conclude Viale.