Pd: "Toti mantiene superticket". Il Gov: "Siano più seri"

Liguria - "Il centrodestra boccia l'emendamento alla variazione di bilancio proposto dal Gruppo Pd per l'abolizione del superticket: la tassa di 10 euro che tutti i liguri, indipendentemente da reddito e prestazione richiesta, pagano per visite ed esami medici. Lo Stato ha stanziato un fondo nazionale specifico per la sterilizzazione del superticket e altre Regioni, come l'Emilia Romagna, non solo quando avevano introdotto questa “tassa” l'avevano modulata in base al reddito – cosa che non accade in Liguria – ma adesso hanno deciso, impiegando sia l'apposito fondo nazionale sia risorse proprie, di abolire il superticket per i redditi fino a 100 mila euro. E così sulla falsa riga di quanto accade nel resto d'Italia nel nostro emendamento abbiamo proposta alle Regione Liguria di iniziare gradualmente, con una dotazione di 2 milioni di euro, un percorso di equità, che possa consentire ai cittadini con redditi più bassi di non pagare questi 10 euro per ogni visita. La maggioranza però ha votato contro questa proposta e il presidente Toti ci ha persino accusato di presentare emendamenti senza coperture. Ma si tratta di un'accusa totalmente falsa, perché se le nostre proposte non avessero copertura non sarebbero neppure ammesse in Consiglio. La Giunta regionale si prenda la responsabilità di dire che non intende abolire – neppure gradualmente per i redditi più bassi – il superticket". Così va all'attacco il gruppo Pd in Regione Liguria.



“Non ho difficoltà a dire che sarei d’accordo con l’abolizione del superticket per tutte le categorie come proposto nell’emendamento presentato dal Partito Democratico, alla base del quale c’è però un vizio di forma. Serve maggiore serietà nel proporre gli emendamenti. Il mio è un richiamo al realismo: tutti gli emendamenti coperti con fondi non nella mia disponibilità non possono essere analizzati tout court”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla bocciatura dell’emendamento proposto dal Pd sull’abolizione del superticket, nell’ambito della discussione dell’assestamento di bilancio oggi in Consiglio regionale.



“Nella manovra approvata oggi è prevista l’abolizione del superticket per tutti i ragazzi fino a 17 anni (compresi). La legge di bilancio, come l’assestamento, sono il massimo esercizio della scelta politica. Le coperture degli emendamenti proposti dalla minoranza sono tutte da fondi indisponibili, ovvero da accantonamenti o spese obbligatorie. Per questo ho chiesto alle opposizioni di esercitare il dovere-diritto di scelta, spiegando le coperture sulle risorse discrezionali dell’amministrazione e soprattutto definendo a chi vogliono togliere e a chi dare. Qui sta la differenza tra maggioranza e opposizione. Detto questo - conclude - è evidente che il nostro margine di scelta è sul discrezionale del bilancio".