Pd: "Sospendere autorizzazioni grande distribuzione fino a fine anno è inutile"

Liguria - Questa mattina in Commissione ci siamo astenuti in merito al ddl dell'assessore Benveduti sulla moratoria per la grande distribuzione e martedì, quando il dispositivo verrà discusso in Consiglio regionale, proporremo due emendamenti. La moratoria di Benvenduti, così com'è stata illustrata oggi in Commissione, non serve a nulla visto che si limita a sospendere le autorizzazioni per le nuove domande per grandi superfici di vendita e solo fino alla fine dell'anno. I provvedimenti in itinere, invece, non vengono minimamente toccati. Insomma è acqua fresca, rispetto alle esigenze del piccolo commercio, che dopo la crisi del 2008 e il crollo del ponte Morandi oggi deve anche fare i conti con le ripercussioni dell'emergenza Covid-19. Con i nostri emendamenti proviamo a venire incontro alle istanze delle associazioni di categoria e proponiamo sia di estendere la moratoria anche ai procedimenti in itinere, sia di spostare la scadenza al 31 dicembre del 2021. Serve un respiro più ampio, di almeno un anno, per ottenere effetti concreti. Chiediamo alla Giunta ligure un supplemento di riflessione. Serve inoltre un tavolo con tutti i soggetti interessati, per costruire da subito un nuovo modello commerciale sostenibile.



Gruppo Pd in Regione Liguria.