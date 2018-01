Pd: `Servizio Cup, Viale non chiarisce fino in fondo`

Liguria - Sul servizio Cup a cura dei medici di famiglia arriva una buona notizia, ma resta ancora qualche aspetto da chiarire. Questa mattina, infatti, l’assessore Viale ha risposto a un’interrogazione del Pd sul mancato rinnovo della convenzione con tutti quei medici di medicina generale che svolgono il servizio di prenotazione di visite ed esami per i propri assistiti. Il pericolo concreto era che dal primo febbraio tale servizio, molto utile e apprezzato, venisse sospeso per tutti. Vista l’eco mediatica, la Regione e Alisa, a inizio gennaio, erano corse ai ripari promettendo che il servizio fosse prorogato sine die, in attesa di sottoscrivere il nuovo accordo con i medici di medicina generale. Viale oggi ci ha confermato che la Regione non intende eliminare il servizio Cup in capo ai medici di famiglia (anzi ha tolto la chiusura al 31 gennaio prossimo venturo), ma vuole modificarlo per renderlo più omogeneo in tutta la Liguria (visto che al momento ogni Asl si comporta in modo diverso). E questa è, indubbiamente, una buona notizia, frutto anche delle battaglie portate avanti in queste settimane dagli stessi medici e dal Partito Democratico. Ci dichiariamo però insoddisfatti riguardo a un altro punto cruciale di questa vicenda, sul quale l’assessore non ha fatto chiarezza. Il Pd nella sua interrogazione, facendosi portavoce di medici e pazienti, ha chiesto di incentivare tale servizio e di estenderlo a tutti i medici di medicina generale (cosa che oggi non è per niente scontata). Viale su questo non ha risposto.



Il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti.