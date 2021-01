Pd, Natale: "Con il Next generation Ue abbattiamo le barriere architettoniche e cognitive"

Liguria - "Ho chiesto, mediante la presentazione di un Ordine del giorno in Consiglio, alla giunta regionale di predisporre progetti volti al superamento delle barriere architettoniche e cognitive di istituti e dei luoghi della cultura quali musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici". E' quanto si legge in una nota del consigliere regionale Davie Natale, del Partito democratico, che prosegue: "Il Next Generation UE prevede importanti risorse per finanziare tali tipi di intervento. Essere pronti con la progettazione potrebbe volere dire abbattere le barriere permettendo a tutti, nella nostra Regione, l’accessibilità dei luoghi della cultura. Sarebbe una vittoria di civiltà".