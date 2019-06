Pd: "Giunta Toti non convoca consulta integrazione immigrati, è assurdo"

Liguria - Intervento dei consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti



Se la Giunta ligure ritiene che la Consulta Regionale per l’Integrazione dei cittadini stranieri immigrati non funzioni la modifichi o la cancelli, ma è assurdo che da quando questa maggioranza di centrodestra guida la Liguria quest’importante strumento di studio, programmazione a approfondimento non venga convocato. Ieri in aula abbiamo chiesto conto all’assessore Viale di questa grave mancanza (sottolineata recentemente anche dai sindacati) e la vicepresidente si è giustificata sostenendo che in passato, le precedenti amministrazioni, avevano espresso l’intenzione di modificare alcuni punti del regolamento di tale organo.

Ma che risposta è mai questa? Se sono necessari dei cambiamenti la Giunta li metta in atto. Ma qui il problema è un altro: la mancata convocazione. Ancora una volta la Lega dimostra che l’immigrazione resta un tabù e un tema buono solo per slogan xenofobi e populisti. Convocare la Consulta non è solo un obbligo di legge – e la legge, come ripete sempre il Carroccio, va applicata – ma è anche fondamentale per affrontare alcune questioni che riguardano il bene di tutta la collettività.

Per esempio la tutela dei minori o il rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, che lo Stato com’è suo dovere accoglie, ma che oggi non hanno risorse per pagarsi i ticket e quindi non possono curarsi.

Di fronte a tutto questo però la Giunta e l’assessore Viale in particolare – come ha dimostrato nella sua non risposta di ieri - fanno finta di nulla. Vanno contro la legge e se ne infischiano.