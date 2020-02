Pd-Cinque Stelle, un'unione ancora da discutere

Liguria - Se dalle parti del centrodestra al netto delle "battaglie interne" e della solita ridda di accordi e disaccordi, lo scacchiere intorno al presidente Giovanni Toti, ricandidato da uscente dopo questi cinque anni di governo, è ormai cosa fatta, lo stesso non si può certo dire per l'altra parte della barricata. Da qui a fine maggio c'è ancora tempo ma è evidente che contro una candidato uscente servono anche le settimane per preparare una campagna elettorale e soprattutto chiarezza su alleanze, candidati, eventuali appoggi esterni. Domenica a Genova non si è risolta la questione: all'assemblea hanno partecipato duecento persone, fra parlamentari, consiglieri regionali e comunali per trovare una quadra sulla possibilità di correre insieme al Pd oppure di andare da soli, come indicato, fra gli altri, dalla capogruppo pentastellata al consiglio regionale della Liguria. E' Alice Salvatore, scelta nemmeno un paio di mesi fa dalla piattaforma Rosseau come presidente candidato, la più scettica di tutti: teme che un nuovo passo verso il Pd non faccia che travasare altri voti e tradisca soprattutto il pensiero dei pentastellati della prima ora. Ma, come detto, è Roma che spinge per quella soluzione e la richiesta di voto attraverso la piattaforma ne è una conseguenza. E mentre in Via Lunigiana, la sede provinciale del Pd, si attendono lumi, dai quali poi si delineeranno i candidati spezzini che cercheranno di portare voti a sè stessi e alla causa, la sensazione è che non si potrà attendere ancora per molto. Un braccio di ferro che sottende altre questioni come ad esempio quella del candidato presidente: di Sansa e Massardo si è già detto ma di vere e proprie prese di posizione nei loro confronti non ce ne sono mai state.