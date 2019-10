Pci: "Disastro Toti, in perfetta continuità con centrosinistra"

Liguria - "Il Partito Comunista Italiano, a pochi mesi dalla fine del mandato dell'amministrazione guidata da Toti, non può far altro che constatare il disastro del suo operato, in perfetta continuità con le giunte targate PD, o centro sinistra. Abbiamo assistito ad una gestione imbarazzante delle situazioni di estrema emergenza. Tagli pesantissimi alla sanità tramite l’esternalizzazione di sempre più servizi, puntando ad una privatizzazione selvaggia sul modello lombardo che sta fallendo miseramente, una riduzione senza precedenti del personale, una pressoché totale assenza di bandi di assunzione indetti nelle strutture sanitarie, un aumento spropositato delle liste d'attesa anche per semplici esami con il chiaro intento di dirottare l'utenza verso il privato, nessun intervento strutturale nei complessi sanitari che vengono lasciati cadere a pezzi, pronto soccorso inadeguati per carenze ormai croniche di personale e persino di mezzi elementari quali le barelle. L’unico risultato che ha raggiunto Alisa ( la tanto elogiata agenzia per la sanità ligure) oltre ai costi di gestione elevatissimi, è stato quello di impoverire la sanità pubblica a favore della privatizzazione.

Una situazione inaccettabile per il Pci che da tempo porta avanti una lotta per l'abolizione di tutti i ticket sanitari e chiede con forza una reale riorganizzazione dei pronto-soccorso e in generale di tutta la sanità pubblica". Lo si legge in una nota diffusa dal Partito comunista della Liguria.



"Il turismo è in forte calo - proseguono dal Pci - nonostante i tanto sponsorizzati tappeti rossi sparsi per tutta la regione, i dati dicono che continua il trend negativo iniziato nel 2018. Il trasporto pubblico locale nelle varie province va letteralmente in tilt sin dalle prime piogge creando ulteriore disagio ai cittadini già messi a dura prova durante l'anno. La totale insufficienza di opere volte a contrastare i rischi di dissesto idrogeologico che da diversi anni colpiscono ormai sempre più di frequente la nostra regione. Ciò è andato di pari passo con la cancellazione di 540 ettari di 3 dei parchi naturali più estesi in Liguria e la revoca della classificazione di 42 aree protette. I Liguri trovino il coraggio per cambiare, il coraggio di stare dalla parte dI chi ha cuore il bene del territorio e dei cittadini secondo oggettive priorità".