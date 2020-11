Pastorino: "Vicinanza ai lavoratori del settore pulizie in sciopero"

Liguria - "Manifesto tutta la mia vicinanza ai lavoratori del settore pulizie e multiservizi, che per oggi hanno proclamato una giornata di sciopero. Chiedono semplicemente il rinnovo del contratto nazionale: un'istanza che va accolta. Parliamo infatti di persone che, in silenzio, sono in prima linea anche durante la pandemia di Covid. Non è certo un caso che per il Presidente della Repubblica Mattarella li abbia insigniti del titolo di cavalieri del Lavoro. Auspico quindi che il governo ascolti le richieste, arrivando al più presto a una soluzione".



Lo dichiara Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.