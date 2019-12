Pastorino: "Toti taglia il diritto allo studio, fatto grave"

Liguria - «Oggi ne abbiamo la certezza: la Giunta Toti decide di tagliare i finanziamenti per il 2020 ad Aliseo, l'ente regionale che si occupa di diritto allo studio - dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino - Per il 2019 la Regione aveva stanziato per mense, residenze universitarie, portinerie notturne, servizi e sicurezza per gli studenti circa 3.200.000€, per il 2020 la quota scende a 2.835.000€ con un taglio di oltre il 10%. E sappiamo bene che tagli così consistenti implicano sempre due cose: meno servizi e una qualità dei servizi peggiore».

«Questa mattina durante la terza commissione abbiamo richiesto spiegazioni e il taglio è stato confermato - prosegue Pastorino - Un fatto grave in un settore delicato come quello del diritto allo studio, che penalizza non soltanto gli studenti e le studentesse dell'università di Genova ma l'intera comunità: una Regione dalla quale i giovani scappano, in cui non si investe sulla loro formazione, è una Regione senza futuro».