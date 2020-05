Pastorino: "Toti non fa riprendere lavori in aula", il presidente: "Appena possibile"

Liguria - Prosegue lo stop dei lavori d’aula del Consiglio Regionale. «Insoddisfacente il risultato della riunione dell’Ufficio di Presidenza Integrato che avrebbe dovuto programmare i prossimi lavori del Consiglio Regionale: l’incontro di stamattina si è chiuso con un nulla di fatto, quando invece bisognava stabilire concretamente quando far ripartire le assemblee presso Via Fieschi, anziché in forma telematica –dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. Da tempo è stata formulata la richiesta di ripresa dei lavori in aula, chiaramente con tutte le precauzioni del caso a tutela degli uffici tecnici, del personale dei gruppi consiliari e degli stessi consiglieri. Nonostante questo, ci dicono che siamo ancora in “fase di accertamento delle condizioni”».



Netta la critica di Pastorino: «Strano paradosso: da una parte Toti apre a mille attività sul territorio, facendo pressioni per un ritorno alla cosiddetta normalità; dall’altra sembra che il consiglio regionale non sia in grado di riprendere la consueta attività –puntualizza Pastorino -. La riteniamo una scelta sbagliata, perché induce il pensiero che i consiglieri siano scappati, oppure siano quantomeno timorosi. Non è così, almeno da parte nostra. Una parte consistente di noi continua ad adoperarsi, e anche tanto, nel perimetro del suo mandato. E vorrebbe riprendere subito i lavori in aula».



"Pastorino parla di paradosso - replica Toti - ma deve aver scoperto una sorta di paradosso temporale: ho chiesto al presidente del consiglio regionale Piana di valutare la ripresa dei lavori in aula con lettera protocollata il 24 aprile, quindi ben prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza cui il consigliere fa riferimento. L'ho fatto contestualmente all'inizio della progettazione della fase 2 in Liguria: è stata una delle mie prime preoccupazioni. Pastorino è arrivato dunque buon ultimo, ed è appunto per un singolare paradosso che vorrebbe riprendermi come se fosse arrivato lui per primo. Ho fiducia nell'operato del presidente del Consiglio: come non è facile stabilire le modalità per la ripresa graduale delle attività economiche tutelando la sicurezza dei cittadini, così non è facile trovare le modalità corrette per la ripresa dei lavori dell'aula in presenza, dato che i rappresentanti dei liguri devono dare il giusto esempio senza scorciatoie o pericolose approssimazioni. Sono sicuro che le attività del Consiglio in aula riprenderanno appena possibile: nel frattempo c'è stato e c’è ancora molto lavoro da fare, noi lo stiamo facendo e non abbiamo perso neanche un minuto in polemiche senza costrutto ma, a differenza di altri, siamo stati nei nostri uffici tutto il giorno, sette giorni su sette, a lavorare per uscire da questa emergenza".