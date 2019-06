Pastorino: "Niente condizionatori, al San Martino ci sono 33 gradi"

Liguria - “Questo pomeriggio mi sono recato al padiglione Maragliano dell’ospedale San Martino di Genova e ho potuto constatare personalmente le condizioni di disagio in cui versano i pazienti. L'impianto di climatizzazione e di condizionamento era fuori uso. Nella stanza di degenza la temperatura era di 33 gradi. I pazienti, e soprattutto quelli in età avanzata, mi hanno riferito di essere da giorni in quella situazione, allo stremo e con i parenti impegnati a produrre refrigerio con mezzi di fortuna. Faccio appello alla direzione sanitaria e alla Regione Liguria perché questa vera e propria emergenza abbia fine nel più breve tempo possibile. E’una questione di dignità oltre che di diritto.” Così in una nota il deputato eletto in Liberi e Uguali ed esponente di èViva, Luca Pastorino, denuncia la situazione di estremo disagio in cui vertono numerosi pazienti.