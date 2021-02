Pastorino (Leu): "Governo Draghi? Sì, ma insieme"

Liguria - "E' sì, se insieme alla presente compagine di governo, la risposta alla domanda che tutti pongono in queste ore rispetto alla strada da seguire sulla fiducia a Draghi, come dico sempre, entro la mia soglia del dolore", dichiara il deputato ligure Luca Pastorino (Leu), segretario di presidenza alla Camera. "Fondamentale essere insieme per portare avanti il lavoro necessario su vaccinazioni covid-19, emergenza sociale, supporto al Mezzogiorno e il tema economico su cui sono impegnato in prima persona", continua Pastorino. Che conclude: "Ben venga l'annunciato intergruppo parlamentare tra M5S, PD e Leu per vincere insieme le difficili sfide davanti a noi".