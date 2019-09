Pastorino (Leu): "Complimenti a Traversi, ma Liguria resta poco rappresentata"

Liguria - "Faccio le mie congratulazioni a Roberto Traversi, diventato sottosegretario alle Infrastrutture e i Trasporti, unico ligure della compagine di governo. Sono certo di poter collaborare con lui per affrontare tutte le questioni centrali della Liguria, a cominciare da quella portuale, soprattutto dal punto di vista della tutela occupazionale. Sarà infatti fondamentale orientare gli sforzi per il rilancio del lavoro sul territorio. Offrirò, inoltre, la mia collaborazione a Traversi per avviare i lavori di tante opere mai iniziate, come per esempio quello del tunnel della fontanabuona".



Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.



"Alla fine della composizione del governo - aggiunge Pastorino - spiace però constatare come la Liguria sia poco rappresentata. Manca una particolare attenzione nei confronti di Genova. E questo è ancora più preoccupante in ottica del taglio dei parlamentari: il rischio è che dalle prossime legislature la regione possa essere ancora ulteriormente sotto rappresentata. Una riflessione va quindi fatta con tutte le Istituzioni per trovare delle soluzioni adeguate".