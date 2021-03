Pastorino (LeU): "Bene apertura Letta, ma nel campo di centrosinistra"

Liguria - "Ho trovato molto positivo il discorso di Enrico Letta all'assemblea del Pd. La sua apertura è stata apprezzabile per un confronto sui temi, come la transizione ecologica, l'attenzione ai territori, e i diritti dei lavoratori, come l'investimento sui giovani. La disponibilità al confronto, però, deve avere dei paletti all'interno del centrosinistra, senza aperture indiscriminate". Lo dichiara il deputato ligure di Leu, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali.

"È stato anche significativo - aggiunge Pastorino - rivedere Letta a distanza di anni parlare di fronte alla dirigenza del Pd. Corsi e ricorsi storici, alla direzione del febbraio 2014 insieme ad altri quindici esponenti dell'allora mozione Civati votammo contro la defenestrazione di Letta in favore dell'insediamento di Renzi. Avviando tutto quel che è successo. Ora è trascorsa un'era geologica dal punto di vista politico, e ora si entra in una fase diversa. Ma è importante evitare errori del genere e segnare un campo ben preciso".