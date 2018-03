Pastorino (LeU): "80 euro a chi guadagna 8mila euro al mese, Renzi come Berlusconi"

Liguria - "Quel che sognava Berlusconi, Renzi lo ripropone. Lo rilancia con idee molto “flat”, che piacciono tanto a Forza Italia e alla Lega. Nel programma del Pd c'è il capitoletto una famiglia, un assegno: per tutti. L'idea renziana è quella di prevedere detrazioni di 240 euro, per ogni figlio, e 80 euro per ogni figlio fino a 26 anni e fino a 100mila euro di reddito. Una sorta di estensione del bonus degli 80 euro, che riguarda anche chi guadagna oltre 8mila euro al mese e non avrebbe bisogno di grossi sostegni per tirare avanti. Per fare questa operazione si vorrebbero spendere 9 miliardi di euro. Una copia in miniatura della flat tax sognata da Berlusconi e Salvini. Un terreno di prova per la larga intesa". Lo dichiara Luca Pastorino, candidato ligure di Liberi e Uguali.



“Il Pd - aggiunge il candidato di LeU - conferma, casomai ce ne fosse bisogno, il rifiuto di qualsiasi forma di progressività fiscale. In piena linea con gli alleati attuali, Bonino e Lorenzin, e quelli futuri, Berlusconi e Brunetta, e di conseguenza in netta contrapposizione con Liberi e Uguali, che fa della progressività fiscale un caposaldo imprescindibile: chi guadagna di più, per esempio deputati e senatori, deve pagare di più. Chi guadagna di meno, deve dare molto di meno".