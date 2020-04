Pastorino (LC): "Il 25 aprile fu il contagio della democrazia"

Liguria - "Uno degli slogan più ricorrenti, quando si parla di Liberazione è “il 25 non è una ricorrenza, ora e sempre Resistenza”. Talvolta gli slogan sembrano parole vuote, ma mai come in questo momento ci rendiamo conto di cosa significhi, e di quanto sia importante, celebrare, pensare e ricordare la data del 25 aprile 1945. Il movimento di popolo, la capacità di mobilitazione di donne e uomini, il sentimento che si diffonde fra le città e che organizza le brigate partigiane sulle montagne: da questo punto di vista, la voglia di liberazione diventa un contagio che consentirà a Genova di liberarsi anzitempo e da sola, con le sue sole forze. Costringendo una delle macchine da guerra più formidabili ad arrendersi nelle mani di un operaio".



"Oggi stiamo combattendo una battaglia casa per casa, contro un nemico che non possiamo vedere a occhio nudo. Ed è uno dei momenti più bui degli ultimi decenni per il nostro Paese e la nostra Regione. Allora ricordiamoci che il 25 aprile non sarà mai una data come le altre. Forse la riflessione più vera, adesso, dovrebbe andare al recupero dell’unità del popolo: una cura che parta dalla consapevolezza su ciò che stiamo vivendo, per poi guarirci con i messaggi e i valori della Liberazione. Che sono sempre qui, fra noi: tutela dei più deboli, la restituzione di un sistema sanitario che guarda alle persone e non al profitto, un sistema produttivo che si preoccupa anzitutto dei lavoratori e poi delle macchine, una società in cui siano protagonisti i diritti. Per tutto questo noi domani saremo in piazza, seppur virtualmente, in mezzo alla gente".