Pastorino: "I lavoratori vanno tutelati in caso di allerta meteo"

Liguria - "Nessun lavoratore deve mettere a rischio la propria incolumità in caso di allerta meteo. Penso in particolare a tutte le categorie a rischio, come chi lavora ogni giorno in Porto ed é già esposto a condizioni lavorative pericolose. Nel 2019 a morire sul lavoro sono state oltre 700 persone e la Liguria (nove morti nel 2019) si posiziona al terzo posto per numero percentuale di incrementi di denunce per infortunio sui posti di lavoro”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu che in una nota prosegue: “In questo contesto drammatico servono i fatti, per questo sto preparando un'apposita proposta di legge, da presentare alla Camera, per garantire il diritto alla sicurezza in caso di condizioni critiche. Oggi non esiste alcun riferimento normativo ed è ora di fare chiarezza. È necessario avere una legge organica che possa regolare in modo chiaro la questione. Ho già avviato il confronto con le parti interessate per predisporre un testo equilibrato".



"Si parla tanto di sicurezza sui luoghi di lavoro - conclude Pastorino - ma di fronte a rischi reali non esiste un quadro normativo. Chiaramente la copertura del mancato giorno di lavoro non deve risultare a carico del dipendente, ma l’Inps potrebbe farsene carico direttamente o attraverso un sistema di deduzioni per il datore di lavoro".