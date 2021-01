Pastorino: “Auguri agli eletti in Provincia, ma urge riforma per tornare a elezione diretta"

Liguria - “Auguro ai neoeletti del consiglio provinciale spezzino un buon lavoro. A Giacomo Cappiello, Massimo Lombardi, Dina Nobili e Simone Regoli il compito di rappresentare le forze di centrosinistra per i prossimi due anni”, dichiara Luca Pastorino, deputato della Repubblica per Leu, dopo le elezioni per il consiglio provinciale della Spezia tenutesi ieri.



“Elezioni di secondo livello da quando nel 2014 la Legge Delrio (56/2014) ha profondamente rivisto il ruolo e l’organizzazione delle province italiane, di cui purtroppo i cittadini poco conoscono. Occorre tornare piuttosto a elezioni dirette, così come province e città devono ritrovare la loro centralità per superare la Delrio stessa”, commenta Pastorino.