Partito comunista: "Toti ha avuto sei mesi per rimediare allo sfacelo della sanità"

Liguria - "Abbiamo disperato bisogno del vostro aiuto per non bloccare la sanità". Così il governatore Giovanni Toti si è appellato ai liguri invitandoli a stare attenti, a osservare ogni precauzione per evitare il contagio, dato che ciò porterebbe il sistema ospedaliero al collasso nonostante, secondo Toti, i posti letto siano aumentati.



Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere.



I sei mesi trascorsi dalla fine della prima ondata della pandemia non sono serviti al Governo, né tanto meno alle Regioni, per porre rimedia allo sfacelo della sanità pubblica, martoriata dai tagli e dalle privatizzazioni.



In questi sei mesi, Regione Liguria avrebbe potuto dotarsi di presidi territoriali e di quartiere, avrebbe potuto assumere medici e infermieri, inserire un medico in ogni scuola. Invece si è pensato in primis alla campagna elettorale, mentre la sanità privata ha incrementato i suoi incassi, chiedendo ben 80 euro per il tampone.



Lo abbiamo sempre detto e non ci stancheremo di ripeterlo: basta con le privatizzazioni! La sanità deve essere in mano pubblica e a disposizione di tutti.



In questi sei mesi avrebbero potuto fare molto, ma hanno preferito non fare nulla, salvo creare inutili e ridicole zone rosse nelle città.



Partito comunista