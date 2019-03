Parlamentari Fi con Rixi: "Sosteniamo iniziativa su riduzione tariffe autostradali"

Liguria - "Sosteniamo l’iniziativa del vice-ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, che, in una lettera indirizzata al Direttore Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali in cui si denuncia la disastrosa situazione dei cantieri presenti sulla rete autostradale ligure, ha richiesto la riduzione delle tariffe. Stiamo andando infatti nel pieno della stagione, in vista dell’estate, e se è giusto, come è giusto, che la sicurezza delle nostre strade venga privilegiata, pur essendo diventata la Liguria un grande cantiere a cielo aperto, in parallelo è altrettanto giusto compensare i disagi creati, andando incontro ai viaggiatori con tariffe scontate”. Così i deputati liguri Roberto Bagnasco, Manuela Gagliardi e Roberto Cassinelli.