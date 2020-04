Pandemia fa slittare le elezioni, amministrative fra settembre e dicembre

Liguria - Le elezioni amministrative si terranno in una data fra il 15 settembre e lo stesso giorno di dicembre. È quanto deciso questa mattina dal Consiglio dei ministri che ha dato via libera al rinvio del voto previsto per metà maggio a causa dell'emergenza coronavirus, correggendo così l'impostazione su una ventilata finestra più ampia che sarebbe dovuta partire a metà luglio. Si tratta di una decisione che tocca ovviamente da vicino anche la Liguria visto che si sarebbe dovuto votare non solo per i comuni ma anche per la Regione così come in Veneto, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d'Aosta.



Scartata dunque anche l'ipotesi di un voto per le regionali a luglio o comunque in piena estate, auspicata da alcuni presidenti regionali fra i quali Giovanni Toti mentre altre forze, nella fattispecie il M5S, spingeva per un ulteriore rinvio (leggi anche qui). La decisione adottata oggi dal Governo potrebbe inoltre portare ad un temporaneo commissariamento delle regioni interessate dato che i consigli regionali restano in carica per cinque anni dalla loro elezione, con una eventuale proroga del giorno delle votazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza della durata. Data che in Liguria, dove come altrove si era andati alle urne il 31 maggio 2015, scadrebbe nei nei primissimi giorni di agosto, ben prima dunque di quanto previsto dalla finestra di voto ufficializzata dal Consiglio dei ministri.