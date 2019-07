Palazzo della Regione, una sala dedicata ai morti di Nassiriya

Liguria - Sala della Regione per i caduti di Nassiriya, la soddisfazione dei proponenti Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio (FI). “Come primi proponenti della mozione per l’intitolazione di una sala del Palazzo della Regione ai caduti di Nassiriya, siamo orgogliosi che oggi si sia concluso il percorso iniziato un anno fa in Consiglio Regionale. Aver dedicato l’auditorium del Palazzo di Piazza De Ferrari ai nostri connazionali vittime degli attentati terroristici in Iraq è un gesto non solo simbolico, ma testimonia concretamente l’attenzione, la riconoscenza e la vicinanza della Regione Liguria ai caduti e ai loro famigliari”. E’ quanto dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio.



“Oggi – proseguono - abbiamo onorato in maniera solenne persone che hanno sacrificato la loro vita in nome della pace e della libertà e che hanno testimoniato fino in fondo l’amore per la patria. A loro saremo per questo sempre grati. I militari ed i civili impegnati nelle missioni internazionali di peacekeeping e nella difesa della popolazione locale hanno portato in alto i valori fondanti della nostra nazione e della nostra civiltà. Aver intitolato alla loro memoria una Sala del Palazzo della Regione è anche un modo per indicare a modello per le nuove generazioni questi valori ed il coraggio, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio personale di questi nostri connazionali”, concludono i due consiglieri regionali di Forza Italia.