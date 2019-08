Paita ricorda Fossati: "Lungimirante, puntava sull'entroterra"

Liguria - "Ho avuto il privilegio di lavorare insieme a Piero Fossati nelle istituzioni. Anni difficili per le province e le regioni, anni complessi per la Liguria, anni davvero bellissimi in cui abbiamo collaborato allo sviluppo infrastrutturale della provincia di Genova.

Quanti progetti, quanti sogni, quante opere fatte, quante battaglie. Ne ricordo alcune che abbiamo vinto per la sua caparbietà e il suo sconfinato amore per il territorio Genovese. Voglio ricordare in particolare il passo del Turchino e la statale Val Trebbia . Proprio i cantieri della Ss 45 sono attualmente aperti dopo un enorme lavoro progettuale e i finanziamenti reperiti in quella fase.

Ma Piero non era solo un amministratore con una lungimirante visione dello crescita del territorio. Piero aveva capito la grande risorsa rappresentata dallo sviluppo dell’entroterra come condizione per garantire manutenzione e un futuro ai nostri giovani. Insomma Piero era un uomo capace di coniugare una idea del futuro moderna ma al tempo stesso popolare. E soprattutto ha rappresentato una politica con la schiena dritta, fatta di fatica, sudore, amore per le persone . La sua semplicità era l’essenza della sua visione democratica: parlare a tutti, farlo semplicemente, arrivare ostinatamente a tutti e dimostrare ogni giorno, con il proprio buon esempio , che la politica interpretata da uomini del suo valore è una cosa alta e bellissima. Grazie Piero. Sei stato generoso e ci hai insegnato tanto".



On. Raffaella Paita