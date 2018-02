Paita e Caleo: "Andremo a Sestri per la manifestazione antifascista"

Il senatore: "Resistenza come momento fondante della nostra Costituzione".

Liguria - "Domenica mattina parteciperò alla manifestazione antifascista di Sestri Levante, organizzata dall’Anpi e intitolata “Mai più fascismi”: un appuntamento importante, per ribadire con forza i valori democratici e antifascisti su cui si fonda la Repubblica italiana". Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria, annuncia la personale partecipazione al presidio organizzato nella cittadina della riviera di levante: "Le istituzioni e i cittadini devono mobilitarsi e far sentire pacificamente la propria voce, contro chi guarda al ventennio fascista con nostalgia e pensa di poter rivalutare uno dei periodi più bui della nostra storia. Qui non si tratta di una semplice questione politica: ma di un impegno civile e quotidiano contro una preoccupante recrudescenza di razzismo e violenza, come dimostrano alcuni recenti e gravissimi episodi quali l’accoltellamento di un giovane antifascista a Genova, le continua intimidazioni ai giornalisti e le minacce al sindaco Ghio di Sestri Levante, fra le prime amministrazioni ad approvare un provvedimento che vieta la concessione di sedi istituzionali a chi promuove il fascismo, il razzismo, l’omofobia e la xenofobia (provvedimento che la maggioranza di centrodestra che guida la Regione Liguria non ha voluto discutere in aula). Spero che in tanti accolgano l’invito dell’Anpi a scendere in piazza domenica a Sestri Levante. L’antifascismo fa parte del Dna democratico del nostro Paese".



Anche il senatore Massimo Caleo, candidato alla Camera, nel collegio uninominale 6 La Spezia, sarà presente: "Il titolo e le ragioni della manifestazione sono un messaggio chiaro contro i recenti episodi di matrice fascista avvenuta sul territorio nazionale e locale, come anche nella provincia spezzina. La mia cultura politica – afferma Caleo - da sempre valorizza la Resistenza come momento fondante della nostra Costituzione e al tempo stesso contrasta qualsiasi progetto, atteggiamento e comportamento riconducibile alla nefasta esperienza del fascismo. Per questo lotterò e mi batterò sempre per gli ideali di libertà e di democrazia”.