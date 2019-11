Paita a Rixi: "Racconta bugie sul dl Genova"

Liguria - "Raccontare bugie è grave. Farlo sui contenuti del dl Genova è più grave. Caro Rixi ho rivisto il decreto articolo per articolo, ho trovato le norme sul condono di Ischia e tante altre cose. Ma nulla su ribaltamento e diga. Tu che eri al governo, puoi citarmi gli articoli o altri atti in cui sono previsti questi finanziamenti? Ho già previsto un emendamento per fare passi in avanti su quest’opera sostenendo il lavoro della Ministra De Micheli e per rimediare alla totale inerzia del governo precedente. Cioè quello di cui Rixi era viceministro". Lo dichiara l'onorevole Raffaella Paita di Italia Viva.