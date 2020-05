Paita (Iv): "Toti smentisca Viale e Lega"

Liguria - "Le contraddizioni emerse tra il presidente della Liguria Toti e la sua vice Sonia Viale sulla sperimentazione della App Immuni sono preoccupanti. Viene da domandarsi: ma in che mani siamo?". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito delle parole dell'assessora regionale ligure alla Sanità Sonia Viale in merito all'accordo tra il presidente Toti e il governo sulla sperimentazione della app “Immuni”.

"Il presidente Toti - spiega - riesce a trovare un accordo con il governo per permettere ai liguri di combattere il contagio grazie all'uso della App Immuni e la assessora alla Sanità, nonché vice-presidente Sonia Viale si oppone con argomenti davvero stupefacenti. La Viale ha capito che la App è uno strumento indispensabile per circoscrivere i contagi e quindi non solo proteggere i liguri ma anche rimediare alla disastrosa gestione ligure dell'epidemia?".

"Chiediamo per questo a Toti di farsi valere e smentire in modo deciso sia la Viale che la Lega: quando si tratta della salute la confusione dettata dalla propaganda rischia di essere un errore imperdonabile", conclude.





Raffaella Paita

Camera dei Deputati Italia Viva