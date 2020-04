Paita: "Inaccettabile che al San Martino non si sperimenti Remdesivir"

Liguria - “Non comprendiamo e ci lascia fortemente perplessi la scelta di non inserire il Policlinico di San Martino tra i centri di sperimentazione del Remdesivir su pazienti Covid-19. Questo per tre ordini di ragioni: il farmaco era già un uso presso il nostro Policlinico, avendo dimostrato anche effetti positivi sui pazienti. Il San Martino è uno dei maggiori centri di ricerca e sperimentazione anche per l’infettivologia, dotato di clinica e dipartimenti. Infine la Regione Liguria è stata una tra le regioni del nord più coinvolte dalla pandemia, con un tasso di letalità che ci vede secondi solo alla Lombardia". Così la deputata di Italia Viva, Raffaella Paita che firma l'intervento insieme al collega Valter Ferrando, consigliere regione del partito di Matteo Renzi: "Non troviamo motivo ragionevole per escluderci completamente da questa importante fase di sperimentazione. Non ci interessano i battibecchi politici, a noi interessa il bene della Liguria sempre. Presenteremo un'interrogazione al Ministero della Sanita’ perché si faccia luce sui motivi di questa scelta e per verificare se sia possibile cambiarla nell’interesse dei cittadini liguri già duramente colpiti da questa epidemia e penalizzati da una gestione regionale della sanità del tutto inadeguata nella fase di emergenza”.