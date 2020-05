Liguria - "I dati di oggi creano molta preoccupazione: la Liguria è l’unica Regione d’Italia in cui i contagi aumentano del +2,3% mentre in Piemonte il numero di nuovi contagi è del +1,9% e tutte le altre sotto lo 0,8%. Ci chiediamo nuovamente: cosa sta succedendo in Liguria? Perché non riusciamo a scendere nei contagi? Toti e Viale dove siete? Siamo stanchi della vostra propaganda. Vogliamo risposte". A porre gli interrogativi è Raffaella Paita, deputata spezzina di Italia viva.